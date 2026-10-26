Tesla dona baterías, paneles solares y equipos Starlink para damnificados del terremoto en Panamá

La empresa Tesla donó cinco unidades Powerwall 3, paneles solares y dispositivos Starlink Mini para apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Panamá, informó la Embajada de Estados Unidos. La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre ambos países y contribuir a las labores de asistencia humanitaria en las comunidades damnificadas.

La representación diplomática señaló que esta gestión se realizó en colaboración con el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.

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¿Qué equipos donó Tesla para los damnificados del terremoto?

Según la información divulgada por la Embajada de Estados Unidos, el envío incluye:

Cinco unidades Tesla Powerwall 3: sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.

Paneles solares: equipos que permiten generar electricidad mediante energía solar.

Dispositivos Starlink Mini: terminales que permiten acceder a internet satelital, sujeto a disponibilidad del servicio y condiciones de instalación.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, @USEmbPAN, informó que la empresa @Tesla ha donado 5 unidades Powerwall 3, paneles solares y dispositivos @StarlinkMini.



Con este envío se busca fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Panamá para apoyar a los afectados por el… pic.twitter.com/12uI4LiGW3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Estos equipos pueden contribuir al suministro de energía y conectividad en comunidades afectadas por el terremoto.

Organización humanitaria entrega 16 toneladas de suministros

Por otra parte, la organización Global Empowerment Mission (GEM) realizó labores de asistencia mediante el envío de 16 toneladas de suministros humanitarios destinados a las personas perjudicadas por el movimiento sísmico.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de apoyo a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto en Panamá.