Tesla presenta el nuevo Roadster: el deportivo eléctrico que puede elevarse y hacer maniobras en el aire

Tesla presentó el jueves 15 de octubre de 2026 la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster durante un evento realizado en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas, Estados Unidos.

La demostración llamó la atención por las maniobras del vehículo, que utilizó propulsores de gas comprimido para elevarse brevemente, girar en el aire y aterrizar. La tecnología busca llevar al extremo las prestaciones de un automóvil eléctrico deportivo, aunque las capacidades mostradas todavía deben distinguirse de las especificaciones que tendrá el modelo de producción. citeturn780225search1turn780225search5

Tesla Roadster: ¿cuáles son sus tres versiones?

Tesla presentó tres configuraciones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. Cada una está orientada a un uso diferente y cuenta con características particulares.

Performance

Es la versión enfocada en la conducción por carretera y el circuito. Tiene capacidad para dos ocupantes, aerodinámica activa y un sistema de succión diseñado para aumentar la adherencia del vehículo.

Según las cifras anunciadas por Tesla, esta versión puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en menos de 1,6 segundos, equivalente aproximadamente a 0-97 km/h. citeturn780225search1

Thrust

Esta configuración de dos plazas incorpora propulsores traseros de gas frío, desarrollados con tecnología relacionada con SpaceX, para mejorar la aceleración.

Tesla afirma que puede pasar de 0 a 60 millas por hora en menos de 0,9 segundos. Se presenta como una opción orientada al rendimiento en circuito y tendrá disponibilidad limitada. citeturn780225search1turn780225search8

Rocket

Es la versión más llamativa de las tres. Tiene un solo asiento y diez propulsores de gas comprimido distribuidos alrededor del vehículo, diseñados para permitir movimientos verticales y maniobras aéreas breves.

Tesla anuncia una aceleración de 0 a 60 millas por hora en menos de 0,59 segundos para esta configuración. No obstante, la empresa indica que la versión Rocket no está homologada para circular por vías públicas. citeturn780225search8turn780225search7

¿Cuándo comenzará la producción del Tesla Roadster?

La producción en serie del nuevo Roadster está prevista para 2028, según lo anunciado durante la presentación. El proyecto ha acumulado años de retrasos desde que Tesla mostró la segunda generación del deportivo en 2017. citeturn780225search1turn780225search4

La compañía también abrió reservas para algunas configuraciones. Sin embargo, no ha comunicado un precio final definitivo para todas las versiones, por lo que los importes asociados a las reservas no deben confundirse con el costo total confirmado del vehículo. citeturn780225search1turn780225news38

Aunque la demostración alimentó las expectativas sobre los llamados carros voladores, las maniobras mostradas corresponden a elevaciones y movimientos breves, no a un vuelo sostenido como el de un avión. La disponibilidad comercial y las capacidades definitivas dependerán de la versión que llegue a producción.