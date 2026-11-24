La noche de este martes 24 de noviembre, la Luna del Castor 2026 iluminará el cielo con un espectáculo astronómico en el que el satélite natural de la Tierra podrá apreciarse más grande y brillante de lo habitual. Será la primera de tres superlunas consecutivas, previstas para noviembre, diciembre y enero.

Este fenómeno astronómico ocurre cuando la fase de luna llena coincide con una mayor proximidad de la Luna a la Tierra, debido a que su órbita es ligeramente ovalada y la distancia entre ambos cuerpos celestes varía. Esta coincidencia da lugar a lo que se conoce como superluna, aunque la diferencia en su tamaño y brillo aparente puede ser sutil.

¿Por qué se llama Luna del Castor?

La penúltima luna llena del año recibe el nombre de Luna del Castor porque coincide con la época en la que estos animales suelen construir sus presas y prepararse para sobrevivir al invierno en el hemisferio norte.

¿Cómo observar la Luna del Castor 2026?

Para disfrutar de este espectáculo astronómico, se recomienda mirar hacia el este al atardecer. La Luna puede parecer aún más grande cuando se encuentra cerca del horizonte, debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar, que también ocurre con cualquier luna llena.