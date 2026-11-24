Ante el incremento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población panameña para reforzar las medidas de prevención, mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol, con el objetivo de prevenir golpes de calor y otras afectaciones a la salud.
Minsa: recomendaciones para prevenir golpes de calor
Las autoridades sanitarias instan a la población a adoptar las siguientes medidas de protección:
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Mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua.
Evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Utilizar protector solar.
Vestir prendas frescas de algodón que cubran los brazos y las piernas.
Utilizar gorras y lentes de sol.
¿Qué riesgos representa la exposición prolongada al sol?
Iglesias advirtió que la exposición prolongada a la radiación solar puede ocasionar daños en la piel, aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel y provocar agotamiento por calor.
Asimismo, recordó que el consumo adecuado de agua contribuye a mantener el organismo hidratado y proteger la función renal, por lo que reiteró la importancia de adoptar estas medidas preventivas ante las altas temperaturas.