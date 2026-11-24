Ante el incremento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta, el Ministerio de Salud ( Minsa ) hizo un llamado a la población panameña para reforzar las medidas de prevención, mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol, con el objetivo de prevenir golpes de calor y otras afectaciones a la salud.

La doctora Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud, recomendó evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando se registran las condiciones de mayor intensidad.

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Minsa: recomendaciones para prevenir golpes de calor

Las autoridades sanitarias instan a la población a adoptar las siguientes medidas de protección:

Mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua.

Evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Utilizar protector solar.

Vestir prendas frescas de algodón que cubran los brazos y las piernas.

Utilizar gorras y lentes de sol.

El @MINSAPma ha solicitado a la ciudadanía reforzar la hidratación constante para evitar golpes de calor, ante el incremento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta.



La doctora Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud, recomendó evitar la exposición… pic.twitter.com/35sH5Igp2Q — Telemetro Reporta (@TReporta) November 24, 2026

¿Qué riesgos representa la exposición prolongada al sol?

Iglesias advirtió que la exposición prolongada a la radiación solar puede ocasionar daños en la piel, aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel y provocar agotamiento por calor.

Asimismo, recordó que el consumo adecuado de agua contribuye a mantener el organismo hidratado y proteger la función renal, por lo que reiteró la importancia de adoptar estas medidas preventivas ante las altas temperaturas.