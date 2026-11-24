La Comisión Interministerial encargada de las conversaciones sobre la mina de cobre en Panamá sostuvo este martes 24 de noviembre una reunión informativa con representantes de los principales gremios del sector empresarial, como parte del proceso de diálogo que contempla la participación de distintos sectores de la sociedad panameña.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, informó que el proceso de reuniones no concluirá hasta que finalice la etapa de participación ciudadana, la cual podría extenderse entre 45 y 90 días, con el objetivo de escuchar a todas las partes.

Gobierno no anunciará decisiones sobre la mina hasta concluir la participación ciudadana

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que, mientras se desarrolle esta fase, no se emitirán anuncios sobre las acciones que se adoptarán respecto al futuro de la mina, hasta conocer las opiniones de los sectores participantes.

Asimismo, informó que se ha solicitado el apoyo de expertos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, con miras a desarrollar el proceso durante los primeros meses de 2027.

Gobierno inició conversaciones formales con Minera Panamá

Este proceso se desarrolla tras la primera reunión entre el Gobierno Nacional y representantes de Minera Panamá, realizada el lunes 23 de noviembre, en la que la empresa aceptó cinco condiciones establecidas por el Estado panameño para cualquier eventual avance en las conversaciones.