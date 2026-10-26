Los Santos cancela desfile del 10 de noviembre por daños del terremoto: estos serán los actos cívicos

La Alcaldía de Los Santos anunció la cancelación del tradicional desfile del 10 de noviembre de 2026, así como de otras festividades patrias, debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 9 de octubre en la región de Azuero. En su lugar, se realizarán actos cívicos y religiosos en solidaridad con las familias damnificadas.

El alcalde Raúl Montenegro explicó que la decisión responde a razones de seguridad y empatía con las comunidades afectadas, entre ellas La Villa de Los Santos y La Colorada.

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¿Qué actividades fueron canceladas en Los Santos?

El alcalde confirmó la suspensión de las celebraciones por el aniversario de la fundación de La Villa de Los Santos, el 1 de noviembre, así como de las festividades programadas para el 3 y 4 de noviembre y el tradicional desfile del 10 de noviembre.

La Alcaldía de Los Santos anunció la cancelación de las festividades por el aniversario de la fundación de La Villa de Los Santos (1 de noviembre) y el tradicional desfile del 10 de noviembre, por motivo de la emergencia que dejó el sismo del 9 de octubre de 2026 en la región de… pic.twitter.com/7firKbupLX — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

"La festividad en sí está cancelada, el 3 de noviembre y 4 de noviembre también se mantiene cancelada, tanto por empatía, seguridad y también por todos los damnificados que se encuentran tanto en La Villa de Los Santos, en La Colorada, y también el resto de todas las provincias centrales a nivel nacional", indicó Montenegro. "La festividad en sí está cancelada, el 3 de noviembre y 4 de noviembre también se mantiene cancelada, tanto por empatía, seguridad y también por todos los damnificados que se encuentran tanto en La Villa de Los Santos, en La Colorada, y también el resto de todas las provincias centrales a nivel nacional", indicó Montenegro.

¿Qué actividades se realizarán el 9 y 10 de noviembre en Los Santos?

Aunque no habrá desfile, la Alcaldía informó que se mantendrán las siguientes actividades:

Lunes 9 de noviembre:

Noche del canto del Himno Santeño en el Parque Rufina Alfaro.

Vigilia a partir de las 11:00 p.m.

Martes 10 de noviembre:

Acto cívico con el canto del Himno Nacional.

Izado de las banderas nacional y provincial en el Parque Rufina Alfaro.

Celebración de un Te Deum por los damnificados del terremoto.

El alcalde también extendió una invitación al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a sus ministros para participar en el acto cívico y conocer las afectaciones que enfrenta la comunidad.

"Hacemos este llamado y esta invitación formal al señor presidente de la República, José Raúl Mulino, inclusive con todos sus ministros, para que nos acompañen en este acto cívico, como se ha hecho en todos los 10 de noviembre desde el inicio de la historia Patria de Panamá. Lo invitamos para que conozca también las realidades de estas calles tan afectadas, que han sido en La Villa de Los Santos, donde es la cuna de nuestra historia", expresó Montenegro. "Hacemos este llamado y esta invitación formal al señor presidente de la República, José Raúl Mulino, inclusive con todos sus ministros, para que nos acompañen en este acto cívico, como se ha hecho en todos los 10 de noviembre desde el inicio de la historia Patria de Panamá. Lo invitamos para que conozca también las realidades de estas calles tan afectadas, que han sido en La Villa de Los Santos, donde es la cuna de nuestra historia", expresó Montenegro.

El 10 de noviembre se conmemora en Panamá el Primer Grito de Independencia de España, acontecimiento histórico ocurrido en 1821 en La Villa de Los Santos.