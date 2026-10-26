¿Quién es Lula da Silva? Conoce la historia del presidente reelecto de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , consiguió la reelección el domingo 25 de octubre de 2026, tras una contienda electoral frente al senador Flávio Bolsonaro.

Contenido de Interés: Panamá felicita a Lula Da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil

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Con este resultado, se convirtió en el primer mandatario brasileño elegido para ejercer cuatro mandatos presidenciales, aunque no de forma consecutiva.

Su victoria estuvo marcada por una remontada en la segunda vuelta, luego de quedar por detrás de su adversario en la primera ronda electoral. Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado y solicitó la anulación de los comicios, sin reconocer la derrota.

¿Quién es Lula da Silva?

Luiz Inácio Lula da Silva de 81 años. Procedente de una familia humilde, emigró con sus familiares durante la infancia hacia el estado de São Paulo, Brasil, donde comenzó a trabajar desde joven.

Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva. AFP/ Nelson Almeida

De líder sindical a presidente de Brasil

Antes de llegar a la Presidencia, Lula ganó notoriedad como dirigente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, en el cinturón industrial de São Paulo. Durante la dictadura militar brasileña, encabezó movilizaciones sindicales y huelgas en defensa de mejores salarios y condiciones laborales.

¿Cuántas veces ha sido presidente Lula da Silva?

Lula ha sido elegido presidente de Brasil en cuatro ocasiones: 2002, 2006, 2022 y 2026.

Primer mandato (2003-2006): impulsó políticas sociales y programas para combatir la pobreza.

Segundo mandato (2007-2010): continuó con iniciativas de inclusión social y desarrollo económico.

Tercer mandato (2023-2026): regresó al poder tras vencer a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Cuarto mandato (2027-2030): comenzará en enero de 2027, tras su victoria electoral del 25 de octubre de 2026.

Bolsa Família y Hambre Cero: sus principales programas sociales

Durante sus gobiernos, Lula impulsó iniciativas dirigidas a combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Entre ellas destacan Hambre Cero (Fome Zero) y Bolsa Familia, programa de transferencias económicas destinado a familias de bajos ingresos que se convirtió en una de las políticas sociales más conocidas de Brasil.

La Operación Lava Jato y sus procesos judiciales

La trayectoria de Lula también estuvo marcada por investigaciones relacionadas con la Operación Lava Jato, el amplio caso de corrupción que sacudió a Brasil.

Fue condenado por corrupción en 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló sus condenas al determinar que el tribunal que lo había juzgado carecía de competencia para esos casos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar a su rival conservador Flávio Bolsonaro en el mayor país de América Latina.



Con el triunfo, Brasil se desvía del giro a la derecha que han… pic.twitter.com/zLfIx20YRk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Lula inicia una nueva etapa política en Brasil

Con su victoria del 25 de octubre, Lula da Silva se prepara para regresar al Palacio de Planalto en enero de 2027, en un nuevo periodo presidencial que se extenderá hasta 2030.