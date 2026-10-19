¿Qué está pasando en Francia? Gobierno anuncia toques de queda tras disturbios y saqueos

El Gobierno de Francia anunció medidas de seguridad y apoyo económico tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana, al margen de las manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios de educación y salud. El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó sobre la aplicación de toques de queda localizados y ayudas para los comercios afectados.

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¿Por qué se registraron protestas y disturbios en Francia?

Las movilizaciones del 17 de octubre estuvieron relacionadas con el descontento por el costo de la vida y las condiciones de los servicios públicos, después de casi una década de mandato del presidente Emmanuel Macron.

Durante el fin de semana se registraron episodios de violencia, saqueos y daños a establecimientos comerciales.

El ministro de Comercio, Serge Papin, señaló que al menos 3,000 comercios resultaron afectados, mientras que la Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) estimó que los daños podrían alcanzar cientos de millones de euros.

Francia anuncia toques de queda y ayudas para los comercios

Tras una reunión de crisis, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que el Gobierno pondrá en marcha las siguientes medidas:

Toques de queda localizados: se aplicarán en determinadas ciudades o sectores, aunque todavía no se han precisado las zonas.

Paro parcial para trabajadores: desde el martes, los empleados de comercios afectados podrán acogerse a un mecanismo de protección laboral con cobertura estatal del 100 %.

Fondo de apoyo económico: se destinará a establecimientos saqueados o vandalizados para atender sus necesidades de liquidez.

Posibles exenciones: el Gobierno estudia alivios en cargas y cotizaciones para los negocios perjudicados.

Lecornu explicó que las medidas buscan proteger el empleo y facilitar la reapertura de los establecimientos comerciales.

Policía francesa investiga los saqueos

El primer ministro también aseguró que las autoridades continuarán las investigaciones para identificar a los responsables de los actos de vandalismo.

Según Lecornu, solo en París hay 200 investigadores dedicados a estas diligencias. El Gobierno sostiene que los toques de queda previstos también tendrán como objetivo proteger los establecimientos comerciales y prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades todavía no han detallado todas las ciudades donde se aplicarán las restricciones ni la duración de estas medidas.

FUENTE: EFE