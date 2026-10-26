IMA: Agroferias hoy 26 de octubre en Panamá, conoce los lugares y horarios

Ima: conozca los detalles de las agroferias. @IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 26 de octubre sus tradicionales agroferias en diferentes puntos del país, donde los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

Contenido de Interés: Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el lunes 26 y martes 27 de octubre

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Las ventas comenzarán a partir de las 8:00 a. m. y se desarrollarán en comunidades de distintas provincias y de la comarca Ngäbe-Buglé.

Agroferias del IMA para hoy 26 de octubre

Estos son los lugares habilitados para las agroferias de este lunes:

Panamá Oeste

Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en La Trinidad, distrito de Capira.

Barriada Pueblo Nuevo, Casa Comunal de Lídice, dentro del cuadro de béisbol, distrito de Capira.

Chiriquí

Rancho El Muellero, Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba.

Agroferias del IMA para el martes 27 de octubre

Panamá

Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

Colón

Predios de la Junta Comunal de El Congo, distrito de Donoso.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Calante, distrito de Kankintú.

Cancha de usos múltiples de Hato Chamí, distrito de Nole Duima.

Los Santos

Frente a la iglesia de Bahía Honda, distrito de Macaracas.

Panamá Este

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.

Darién

Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

A continuación, las agroferias del IMA programadas para este 26 y 27 de octubre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Ipnre0K8M4 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 24, 2026

¿Qué deben llevar los consumidores a las agroferias del IMA?

El IMA recuerda a los consumidores que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para realizar sus compras.

Además, recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles en diferentes comunidades del país.