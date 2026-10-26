IMA: Agroferias hoy 26 de octubre en Panamá, conoce los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 26 de octubre sus tradicionales agroferias en diferentes puntos del país, donde los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.
Las ventas comenzarán a partir de las 8:00 a. m. y se desarrollarán en comunidades de distintas provincias y de la comarca Ngäbe-Buglé.
Agroferias del IMA para hoy 26 de octubre
Estos son los lugares habilitados para las agroferias de este lunes:
Panamá Oeste
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Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en La Trinidad, distrito de Capira.
Barriada Pueblo Nuevo, Casa Comunal de Lídice, dentro del cuadro de béisbol, distrito de Capira.
Chiriquí
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Rancho El Muellero, Puerto Armuelles, distrito de Barú.
Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba.
Agroferias del IMA para el martes 27 de octubre
Panamá
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Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.
Colón
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Predios de la Junta Comunal de El Congo, distrito de Donoso.
Comarca Ngäbe-Buglé
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Comunidad de Calante, distrito de Kankintú.
Cancha de usos múltiples de Hato Chamí, distrito de Nole Duima.
Los Santos
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Frente a la iglesia de Bahía Honda, distrito de Macaracas.
Panamá Este
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Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.
Darién
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Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
¿Qué deben llevar los consumidores a las agroferias del IMA?
El IMA recuerda a los consumidores que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para realizar sus compras.
Además, recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.
Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles en diferentes comunidades del país.