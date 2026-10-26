Tuneladora Panamá de la Línea 3 del Metro llegará a Albrook tras cruzar el Canal

La Línea 3 del Metro de Panamá marcará un nuevo hito este lunes 26 de octubre de 2026, con la llegada a Albrook de la tuneladora Panamá , que durante aproximadamente dos años ha trabajado en la construcción del túnel que conectará esta estación con el sector de Farfán, en Panamá Oeste.

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Este proyecto busca mejorar la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad capital, al ofrecer una alternativa de transporte para miles de usuarios que diariamente se trasladan hacia sus trabajos, centros educativos y otros destinos.

Un túnel de 4.5 kilómetros bajo el Canal de Panamá

La obra contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 4.5 kilómetros bajo el cauce interoceánico, una de las principales particularidades de la Línea 3 del Metro de Panamá.

De acuerdo con las estimaciones del Metro de Panamá, la línea podría movilizar alrededor de 160 mil usuarios al día, lo que contribuiría a atender la demanda de transporte entre Panamá Oeste y la capital.

Para los usuarios, la puesta en marcha de este sistema representa una oportunidad para reducir los tiempos de traslado y disminuir la necesidad de salir de sus hogares con tanta anticipación para llegar a sus destinos.

¿Por qué la Línea 3 tendrá un túnel bajo el Canal de Panamá?

Inicialmente, el proyecto de la Línea 3 contemplaba el paso sobre el Canal de Panamá mediante el cuarto puente. Sin embargo, durante la administración anterior se introdujeron cambios en el diseño, por lo que se optó por desarrollar un túnel subterráneo.

La tuneladora Panamá fue utilizada para ejecutar esta obra de ingeniería, que permitirá conectar el sector de Panamá Oeste con la ciudad capital a través de un sistema de transporte masivo.

Este lunes se marcará un nuevo hito en la construcción del proyecto Línea 3 del Metro de Panamá con la llegada de la tuneladora Panamá a Albrook, culminando su recorrido desde Farfán bajo el Canal de Panamá. pic.twitter.com/mV9JRjRn3Q — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Un avance para la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste

La llegada de la tuneladora a Albrook representa un avance en la construcción de la Línea 3, uno de los proyectos de infraestructura destinados a mejorar la conectividad entre ambas zonas.

Con este hito, la atención se centra en las siguientes etapas de ejecución y en los trabajos necesarios para completar el proyecto y avanzar hacia su futura operación, que busca ofrecer a los usuarios una alternativa de transporte ante la alta demanda de desplazamientos diarios.