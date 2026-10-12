Metro de Panamá: gobierno explica condición de la línea 3 y del túnel sobre el Canal de Panamá

El Metro de Panamá mantiene sus operaciones con normalidad en las líneas 1 y 2, luego del sismo registrado el viernes 9 de octubre de 2026, informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

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De acuerdo con el funcionario, ambas líneas se encuentran en perfectas condiciones, mientras que los trabajos de construcción de la línea 3 y del túnel que pasará por debajo del Canal de Panamá tampoco reportan afectaciones relacionadas con el movimiento sísmico.

¿Cómo se encuentran las obras de la línea 3 del Metro?

Orillac confirmó que los proyectos de infraestructura continúan sin daños reportados tras el sismo. Entre ellos se encuentran la construcción de la línea 3, que ampliará la red de transporte público, y el túnel que permitirá el paso del tren por debajo del Canal de Panamá.

Sismo en Panamá | El ministro de la Presidencia, @JuanCOrillac, confirmó que las líneas 1 y 2 de @elmetrodepanama están funcionando en perfectas condiciones, y los trabajos de construcción de la Línea 3 y el túnel bajo el Canal de Panamá no reportan afectaciones por el sismo de… pic.twitter.com/yQwpSZfXb3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

¿Qué deben saber los usuarios del Metro de Panamá?

Según lo informado por el ministro, las líneas 1 y 2 operan con normalidad. Esta confirmación brinda tranquilidad a los usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte para movilizarse en la ciudad de Panamá y sus alrededores.

Las autoridades mantienen la atención sobre las infraestructuras y los proyectos en ejecución tras el movimiento telúrico, mientras continúan las evaluaciones en las zonas afectadas.