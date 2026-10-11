Metro de Panamá, trabajos de construcción de la Línea 3 y el túnel bajo el Canal no reportan afectaciones

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, realizó una inspección en la Línea 1 del Metro de Panamá , luego del restablecimiento de las operaciones del sistema de transporte tras el sismo registrado en el país. Las autoridades informaron que el servicio fue reanudado después de verificar las condiciones necesarias para movilizar pasajeros de manera segura.

Los trabajos de construcción de la Línea 3 y el túnel bajo el Canal de Panamá no reportan afectaciones por el sismo de magnitud 7.5 “y esas obras continúan. Los trabajos de construcción de la Línea 3 y el túnel bajo el Canal de Panamá no reportan afectaciones por el sismo de magnitud 7.5 “y esas obras continúan.

Ministro Orillac inspecciona funcionamiento del Metro de Panamá

Durante el recorrido, Orillac se trasladó desde la estación de Albrook hasta la estación 12 de Octubre, acompañado por el director general del Metro de Panamá, César Pinzón.

Sismo en Panamá | El ministro de la Presidencia, @JuanCOrillac, confirmó que las líneas 1 y 2 de @elmetrodepanama están funcionando en perfectas condiciones, y los trabajos de construcción de la Línea 3 y el túnel bajo el Canal de Panamá no reportan afectaciones por el sismo de… pic.twitter.com/yQwpSZfXb3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

La visita tuvo como objetivo constatar las condiciones de operación del sistema ferroviario, que retomó el traslado de pasajeros después de las verificaciones de seguridad.

Según la información proporcionada, las autoridades también comprobaron las condiciones operativas de las dos líneas del Metro de Panamá.

El recorrido se realizó como parte del seguimiento al restablecimiento del servicio de transporte público tras el movimiento sísmico.