La Lotería Nacional de Panamá informó a la ciudadanía sobre los cambios en las fechas de tres sorteos correspondientes a diciembre de 2026, entre ellos el Sorteo Extraordinario, el Gordito del Zodíaco y el Sorteo Dominical.
Lotería Nacional: calendario de sorteos reprogramados para diciembre de 2026
Gordito del Zodíaco
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Fecha original: viernes 25 de diciembre.
Nueva fecha: viernes 4 de diciembre.
Sorteo Dominical
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Fecha original: domingo 20 de diciembre.
Nueva fecha: domingo 13 de diciembre.
Sorteo Extraordinario
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Fecha original: sábado 19 de diciembre.
Nueva fecha: domingo 20 de diciembre.
¿Cuándo será el primer sorteo reprogramado de diciembre?
El Gordito del Zodíaco será el primero de los tres sorteos reprogramados que realizará la Lotería Nacional de Beneficencia durante diciembre de 2026, tras adelantarse su celebración al viernes 4 de diciembre.