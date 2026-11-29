Sorteos de diciembre de la loteria nacional.

Por Ana Canto La Lotería Nacional de Panamá informó a la ciudadanía sobre los cambios en las fechas de tres sorteos correspondientes a diciembre de 2026, entre ellos el Sorteo Extraordinario, el Gordito del Zodíaco y el Sorteo Dominical.

De acuerdo con la nueva programación, dos de los sorteos serán adelantados, mientras que el Sorteo Extraordinario se realizará un día después de la fecha establecida inicialmente.

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