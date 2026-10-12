Nueva réplica sísmica provoca otra evacuación del edificio Hatillo en la ciudad de Panamá

Funcionarios de la Alcaldía de Panamá salieron nuevamente del edificio

Los funcionarios de la Alcaldía de Panamá abandonaron nuevamente el edificio Hatillo, ubicado en la ciudad de Panamá, luego de una réplica sísmica de magnitud 4.0 que se sintió en la capital este lunes 12 de octubre. El movimiento ocurre en medio de la actividad sísmica posterior al terremoto registrado el viernes 9 de octubre.

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Réplica sísmica provoca nueva salida de funcionarios del edificio Hatillo

Tras percibirse el movimiento telúrico, los trabajadores municipales salieron de las instalaciones del edificio Hatillo. Hasta el momento, la información disponible no precisa si se registraron daños en el inmueble ni si las autoridades ordenaron nuevas inspecciones estructurales.

Tampoco se ha confirmado cuándo se retomarán las actividades dentro del edificio después de esta nueva salida de funcionarios.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las réplicas registradas después del terremoto que afectó a distintas regiones del país.