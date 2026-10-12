ATTT anuncia verificaciones en agencias y oficinas este lunes 12 de octubre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó este lunes 12 de octubre de 2026 que realiza verificaciones en varias agencias regionales y oficinas del Registro Único Vehicular Motorizado (RUVM), por lo que la atención al público estará sujeta al desarrollo de estas evaluaciones durante la mañana.

La entidad explicó que comunicará oportunamente, a través de sus canales oficiales, cuándo se reanudará la atención regular en las dependencias incluidas en el proceso.

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¿Qué agencias de la ATTT están bajo verificación este lunes 12 de octubre?

Según el comunicado oficial, las verificaciones se desarrollan en las agencias regionales de:

Los Santos

Herrera

Coclé

Bocas del Toro

Además, el proceso incluye las siguientes oficinas del Registro Único Vehicular Motorizado (RUVM):

Torre Advanced, provincia de Panamá.

Edificio Hatillo, provincia de Panamá.

Municipio de Los Santos.

Municipio de Penonomé, provincia de Coclé.

¿Cuándo se reanudará la atención al público en la ATTT?

La institución indicó que la atención en estas dependencias estará condicionada al avance de las verificaciones durante la mañana del lunes 12 de octubre.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales, donde anunciará la normalización de la atención, y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionar estas medidas.