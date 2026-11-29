Un total de 481,586 placas vehiculares no han sido retiradas por los propietarios de vehículos en el parque Francisco Arias Paredes y en los Centros de Atención al Contribuyente, según el lugar que les haya sido asignado, informó la Alcaldía de Panamá .

La entidad indicó que esta cifra representa aproximadamente el 60 % de un total de 832,860 placas de vehículos registrados, cuyos propietarios, en su mayoría, no cuentan con el revisado vehicular o no están a paz y salvo.

Autoridades reportan sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito

Informes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional indican que se han impuesto más de 130 mil multas, mientras que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reportó que ha sancionado a unos 30 mil conductores por diversas faltas, entre ellas circular sin placa o sin el permiso temporal.

Ante esta situación, la Alcaldía de Panamá hizo un llamado a los propietarios de vehículos a retirar sus placas para evitar sanciones.