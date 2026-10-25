Panamá Oeste Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 14:08

Lluvias en Panamá: SINAPROC advierte riesgo de nuevos deslizamientos en San Carlos

SINAPROC inspeccionó un deslizamiento en Los Llanitos, San Carlos. La vivienda cercana no presenta daños, pero existe riesgo de nuevos movimientos de tierra.

SINAPROC advierte riesgo 

SINAPROC advierte riesgo 

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) inspeccionó un área afectada por un deslizamiento de tierra en Los Llanitos, distrito de San Carlos, tras las fuertes lluvias registradas en el sector.

Según informó la entidad, la vivienda cercana al área del deslizamiento no presenta daños. Sin embargo, durante la inspección se identificó riesgo de nuevos deslizamientos en la parte posterior del inmueble.

SINAPROC coordina el retiro de tierra

Tras la evaluación, SINAPROC coordinó con las autoridades locales las acciones para retirar la tierra acumulada en el área afectada.

La entidad mantiene la atención de este incidente ante el riesgo identificado, mientras se coordinan las labores correspondientes en el sitio.

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