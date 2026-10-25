Lluvias en Panamá: SINAPROC advierte riesgo de nuevos deslizamientos en San Carlos

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) inspeccionó un área afectada por un deslizamiento de tierra en Los Llanitos, distrito de San Carlos, tras las fuertes lluvias registradas en el sector.
SINAPROC coordina el retiro de tierra
Tras la evaluación, SINAPROC coordinó con las autoridades locales las acciones para retirar la tierra acumulada en el área afectada.
La entidad mantiene la atención de este incidente ante el riesgo identificado, mientras se coordinan las labores correspondientes en el sitio.