Lluvias en Panamá: SINAPROC advierte riesgo de nuevos deslizamientos en San Carlos

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) inspeccionó un área afectada por un deslizamiento de tierra en Los Llanitos, distrito de San Carlos, tras las fuertes lluvias registradas en el sector.

Según informó la entidad, la vivienda cercana al área del deslizamiento no presenta daños. Sin embargo, durante la inspección se identificó riesgo de nuevos deslizamientos en la parte posterior del inmueble.

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SINAPROC coordina el retiro de tierra

Personal de @Sinaproc_Panama inspeccionó un área afectada por deslizamiento de tierra en Los Llanitos, distrito de San Carlos, tras las fuertes lluvias. La entidad informó que la vivienda cercana no presenta daños, sin embargo, se identificó riesgo de nuevos deslizamientos en la… pic.twitter.com/aJ1IdY94j2 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

Tras la evaluación, SINAPROC coordinó con las autoridades locales las acciones para retirar la tierra acumulada en el área afectada.

La entidad mantiene la atención de este incidente ante el riesgo identificado, mientras se coordinan las labores correspondientes en el sitio.