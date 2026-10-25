Cierre de vías hoy: Seis rutas de Metrobús en Pedregal tendrán desvíos por carrera caminata

Los conductores y usuarios del Metrobús en Pedregal deberán tomar precauciones este domingo 25 de octubre de 2026, debido a los cierres temporales y desvíos de tránsito por una carrera caminata que se desarrollará en el sector. Los ajustes comenzarán a partir de las 6:00 a.m. y afectarán seis rutas del transporte público.

La empresa MiBus informó que los cambios en los recorridos se aplicarán en las rutas E496, E504, E506, E526, S542 y E556, que circulan por sectores como San Joaquín, la Zona Paga Metro Pedregal y las avenidas Domingo Díaz y José María Torrijos.

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¿Cuáles son las rutas de Metro Bus afectadas por los cierres en Pedregal?

Rutas E496, E504, E506 y E526

Hacia la avenida José María Torrijos: los buses llegarán hasta el sector de Balmoral y tomarán la calle Primera de Pedregal.

Desde la Zona Paga Metro Pedregal: circularán por la avenida Domingo Díaz hasta llegar a la parada Belén-R.

Ruta S542

Hacia el Corredor Sur: mantendrá su recorrido habitual.

Hacia la Zona Paga Interna de Pedregal: desde el Centro Comercial El Cruce, los buses tomarán la avenida Domingo Díaz para conectar con la avenida José María Torrijos.

cierRuta E556

Desde la Zona Paga Metro Pedregal: los buses circularán por la avenida Domingo Díaz, pasando por Belén y La Pagoda, hasta ingresar a San Joaquín.

Desde San Joaquín: tomarán la avenida José María Torrijos y la calle Primera de Pedregal.

Recomendaciones para conductores y usuarios del Metro Bus

Ante los cambios temporales en la circulación, se recomienda a los usuarios verificar las paradas disponibles y considerar posibles demoras en sus desplazamientos.

Los conductores que transiten por Pedregal también deberán prestar atención a las señalizaciones y a las indicaciones de las autoridades de tránsito durante el desarrollo de la actividad.

Los desvíos responden a la realización de la carrera caminata y buscan facilitar el desplazamiento seguro de los participantes.