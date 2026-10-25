Teletón recauda más de B/.1.4 millones: 68 familias afectadas por sismo podrían recibir viviendas

Un total de 68 familias afectadas por el terremoto en Panamá podrían beneficiarse con nuevas viviendas, gracias a la recaudación preliminar de la Teletón , que alcanzó B/.1,457,028.59 entre aportes económicos y donaciones de soluciones habitacionales realizadas por empresas privadas.

La iniciativa busca apoyar la reconstrucción de hogares para las familias que perdieron sus viviendas a consecuencia del sismo.

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Contenido de interés: Sismo en Panamá | Realizan la Teletón 20 - 30 de Provincias Centrales para apoyar a los damnificados

¿Cuánto dinero recaudó la Teletón para las viviendas?

De acuerdo con el cómputo preliminar, la Teletón recibió B/.977,028.59 en donaciones monetarias, recursos que se destinarán a financiar la construcción de 51 viviendas.

A esta cifra se suman 17 casas aportadas por empresas privadas, valoradas en conjunto en B/.480,000.00.

Sismo en Panamá | La Teletón 20 - 30 de Provincias Centrales ha recaudado 481,796 dólares hasta las 6:00 p.m. de este sábado.



El evento se desarrollará hasta las 12:00 a.m. en el Centro de Convenciones de Azuero con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de… pic.twitter.com/H3KwHJshQY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2026

Con ambos aportes, la iniciativa contempla un total de 68 soluciones habitacionales para familias damnificadas.

¿Qué empresas donaron viviendas para los afectados por el terremoto?

Cuatro empresas anunciaron aportes destinados a la construcción de viviendas:

RIGA: seis viviendas, valoradas en B/.180,000.00.

ASOCSA: cinco viviendas, valoradas en B/.150,000.00.

ININCO: cuatro viviendas, valoradas en B/.100,000.00.

Cimenta Panamá: dos viviendas, valoradas en B/.50,000.00.

Las contribuciones del sector privado representan 17 viviendas adicionales a las que se financiarán con el dinero recaudado.

El cómputo presentado es preliminar, por lo que las cifras podrían actualizarse conforme avance la consolidación de los aportes.