Teletón recauda más de B/.1.4 millones: 68 familias afectadas por sismo podrían recibir viviendas

Un total de 68 familias afectadas por el terremoto en Panamá podrían beneficiarse con nuevas viviendas, gracias a la recaudación preliminar de la Teletón, que alcanzó B/.1,457,028.59 entre aportes económicos y donaciones de soluciones habitacionales realizadas por empresas privadas.
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¿Cuánto dinero recaudó la Teletón para las viviendas?
De acuerdo con el cómputo preliminar, la Teletón recibió B/.977,028.59 en donaciones monetarias, recursos que se destinarán a financiar la construcción de 51 viviendas.
A esta cifra se suman 17 casas aportadas por empresas privadas, valoradas en conjunto en B/.480,000.00.
Con ambos aportes, la iniciativa contempla un total de 68 soluciones habitacionales para familias damnificadas.
¿Qué empresas donaron viviendas para los afectados por el terremoto?
Cuatro empresas anunciaron aportes destinados a la construcción de viviendas:
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RIGA: seis viviendas, valoradas en B/.180,000.00.
ASOCSA: cinco viviendas, valoradas en B/.150,000.00.
ININCO: cuatro viviendas, valoradas en B/.100,000.00.
Cimenta Panamá: dos viviendas, valoradas en B/.50,000.00.
Las contribuciones del sector privado representan 17 viviendas adicionales a las que se financiarán con el dinero recaudado.
El cómputo presentado es preliminar, por lo que las cifras podrían actualizarse conforme avance la consolidación de los aportes.