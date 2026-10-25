Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 11:28

Teletón recauda más de B/.1.4 millones: 68 familias afectadas por sismo podrían recibir viviendas

La Teletón alcanzó B/.1,457,028.59 en aportes monetarios y viviendas donadas para beneficiar a 68 familias afectadas por el terremoto en Panamá.

Teletón recauda más de B/.1.4 millones

Teletón recauda más de B/.1.4 millones

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 68 familias afectadas por el terremoto en Panamá podrían beneficiarse con nuevas viviendas, gracias a la recaudación preliminar de la Teletón, que alcanzó B/.1,457,028.59 entre aportes económicos y donaciones de soluciones habitacionales realizadas por empresas privadas.

La iniciativa busca apoyar la reconstrucción de hogares para las familias que perdieron sus viviendas a consecuencia del sismo.

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¿Cuánto dinero recaudó la Teletón para las viviendas?

De acuerdo con el cómputo preliminar, la Teletón recibió B/.977,028.59 en donaciones monetarias, recursos que se destinarán a financiar la construcción de 51 viviendas.

A esta cifra se suman 17 casas aportadas por empresas privadas, valoradas en conjunto en B/.480,000.00.

Con ambos aportes, la iniciativa contempla un total de 68 soluciones habitacionales para familias damnificadas.

¿Qué empresas donaron viviendas para los afectados por el terremoto?

Cuatro empresas anunciaron aportes destinados a la construcción de viviendas:

  • RIGA: seis viviendas, valoradas en B/.180,000.00.

  • ASOCSA: cinco viviendas, valoradas en B/.150,000.00.

  • ININCO: cuatro viviendas, valoradas en B/.100,000.00.

  • Cimenta Panamá: dos viviendas, valoradas en B/.50,000.00.

Las contribuciones del sector privado representan 17 viviendas adicionales a las que se financiarán con el dinero recaudado.

El cómputo presentado es preliminar, por lo que las cifras podrían actualizarse conforme avance la consolidación de los aportes.

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