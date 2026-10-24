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Sismo en Panamá | Realizan la Teletón 20 - 30 de Provincias Centrales para apoyar a los damnificados

Con la participación de artistas nacionales este sábado se lleva a cabo la Teletón 20 - 30 de Provincias Centrales en el Centro de Convenciones de Azuero, y había recaudado la suma de 481,796 dólares hasta las 6:00 p.m. El evento se realizará hasta las 12:00 a.m. con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de viviendas de familias damnificadas tras el terremoto.