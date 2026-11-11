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Una casa: El sueño de muchos después del terremoto

Más de 5 mil viviendas fueron destruidas por el terremoto del pasado 9 de octubre y deberán ser reconstruidas desde los cimientos. Las autoridades han entregado las primeras casas a los afectados, mientras que otras familias han recibido alternativas temporales ante las condiciones de vulnerabilidad que mantenían en toldas y albergues. Hugo Famanía realizó un recorrido y presenta un bosquejo en esta entrega especial especial.