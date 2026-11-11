Miviot advierte que viviendas afectadas por el terremoto no podrán reconstruirse en terrenos vulnerables.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( Miviot ) advirtió que las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre no podrán reconstruirse sobre fallas geológicas, zonas inundables o terrenos vulnerables, debido a los riesgos que estas condiciones representan para las familias damnificadas.

Al cumplirse un mes del movimiento sísmico, el ministro de Vivienda, Jaime A. Jované, explicó que la institución trabaja en coordinación con los gobiernos locales para identificar terrenos seguros donde puedan construirse las residencias permanentes de las familias afectadas.

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Miviot dará prioridad a familias vulnerables afectadas por el terremoto

El titular del Miviot reconoció que todavía no se ha iniciado la construcción de todas las viviendas necesarias en las provincias afectadas, pero aseguró que los casos reportados serán atendidos progresivamente.

El ministro afirmó que se dará respuesta a todos los casos reportados y explicó que las familias cuyas viviendas fueron declaradas pérdida total tendrán prioridad cuando entre sus integrantes se encuentren:

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Niños

La institución busca que las nuevas residencias se construyan en lugares que no representen riesgos para sus ocupantes ante futuros fenómenos naturales.

Construirán albergues temporales en terrenos de familias damnificadas

Jované también anunció que el Miviot contempla la construcción de albergues temporales en los terrenos de las familias afectadas, mientras se concreta la entrega de sus viviendas permanentes.

La medida responde a las preocupaciones expresadas por damnificados que han reportado la pérdida de pertenencias, animales y cultivos como consecuencia del terremoto.

Según el ministro, estos alojamientos provisionales contarán con: