MiBus anuncia cambios en el intercambiador de San Isidro: operativo será hasta las 7:30 p.m.

MiBus anuncia cambios en el intercambiador de San Isidro.

La empresa MiBus anunció cambios temporales en la circulación vehicular y el abordaje de pasajeros en el intercambiador de la estación del Metro de San Isidro, en San Miguelito, a partir de este miércoles 11 de noviembre de 2026. Las modificaciones incluyen la extensión del horario del operativo de tránsito y ajustes para quienes se dirigen hacia el centro de la ciudad y Panamá Norte.

Según el comunicado, el operativo en dirección a Panamá Norte se desarrollará de lunes a viernes, en días hábiles, entre las 3:00 p. m. y las 7:30 p. m.

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La medida contempla el uso compartido del carril interno del intercambiador por buses y vehículos particulares que circulan hacia el norte, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito.

MiBus explica dónde abordar los buses en el intercambiador de San Isidro

La empresa detalló que los usuarios deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones, dependiendo de su destino:

Hacia el centro de la ciudad: los pasajeros deberán abordar los buses en la parada externa de Metro San Isidro, ubicada fuera del intercambiador.

Hacia Panamá Norte: los pasajeros podrán continuar abordando los buses de manera habitual dentro del intercambiador, utilizando el carril interno.

MiBus también aclaró que los vehículos particulares no podrán utilizar el carril interno del intercambiador en dirección al centro de la ciudad.