Pago del PASE-U por PUNCH este 11 de noviembre: consulte las escuelas incluidas en el calendario

Los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos incluidos en el cronograma del primer pago del PASE-U 2026 deberán consultar la jornada correspondiente a este miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el listado compartido para la entrega del beneficio mediante la billetera digital PUNCH.
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¿Qué escuelas están incluidas en el pago del PASE-U del 11 de noviembre?
Los centros educativos que aparecen en el listado proporcionado son:
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Escuela Alto Ciénega
Escuela Bajo Mira
Escuela Cerro Miel
Escuela Cerro Salitre
Escuela Cerro Venado
Escuela Guayabal de Peña Blanca
Escuela Llano Tugrí
Escuela Peña Blanca
Escuela Alto Estrella
Escuela Cerro Algodón
Escuela Cerro Cruz
Escuela Chichica
Escuela Llano Palma
Escuela Portorrica
Escuela Tijera
IPT Chichica
CEBG Sitio Prado
Escuela Alto Grillo
Escuela Alto Caballero
Escuela Alto Saldaña
Escuela Cerro Mono
Escuela Cerro Mosquito
Escuela Guayabal
Escuela Cerro Caña
Escuela La Meregilda
Escuela Las Trancas
Centro Educativo Cody Steven
CEBG Quebrada Arena
Escuela Alto Castillo
Escuela Comunidad Tugrí
Escuela La Palma
Escuela Palma Gira
Escuela Quebrada Carrizo
Escuela Quebrada de Plata
¿Cómo se realizará el pago del PASE-U?
La modalidad indicada en la programación es la billetera digital PUNCH, por lo que los beneficiarios deberán verificar las instrucciones oficiales del IFARHU para acceder al desembolso.
Es importante revisar la información correspondiente a cada centro educativo antes de acudir a un punto de atención, ya que el listado proporcionado no especifica horarios ni lugares de retiro.