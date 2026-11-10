Pago del PASE-U por PUNCH este 11 de noviembre: consulte las escuelas incluidas en el calendario

Los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos incluidos en el cronograma del primer pago del PASE-U 2026 deberán consultar la jornada correspondiente a este miércoles 11 de noviembre , de acuerdo con el listado compartido para la entrega del beneficio mediante la billetera digital PUNCH.

La programación incluye centros educativos de distintos corregimientos de la comarca Ngäbe-Buglé, entre ellos Peña Blanca, Chichica, Sitio Prado, Alto Caballero, Cerro Caña y Umaní.

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¿Qué escuelas están incluidas en el pago del PASE-U del 11 de noviembre?

Los centros educativos que aparecen en el listado proporcionado son:

Escuela Alto Ciénega

Escuela Bajo Mira

Escuela Cerro Miel

Escuela Cerro Salitre

Escuela Cerro Venado

Escuela Guayabal de Peña Blanca

Escuela Llano Tugrí

Escuela Peña Blanca

Escuela Alto Estrella

Escuela Cerro Algodón

Escuela Cerro Cruz

Escuela Chichica

Escuela Llano Palma

Escuela Portorrica

Escuela Tijera

IPT Chichica

CEBG Sitio Prado

Escuela Alto Grillo

Escuela Alto Caballero

Escuela Alto Saldaña

Escuela Cerro Mono

Escuela Cerro Mosquito

Escuela Guayabal

Escuela Cerro Caña

Escuela La Meregilda

Escuela Las Trancas

Centro Educativo Cody Steven

CEBG Quebrada Arena

Escuela Alto Castillo

Escuela Comunidad Tugrí

Escuela La Palma

Escuela Palma Gira

Escuela Quebrada Carrizo

Escuela Quebrada de Plata

¿Cómo se realizará el pago del PASE-U?

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La modalidad indicada en la programación es la billetera digital PUNCH, por lo que los beneficiarios deberán verificar las instrucciones oficiales del IFARHU para acceder al desembolso.

Es importante revisar la información correspondiente a cada centro educativo antes de acudir a un punto de atención, ya que el listado proporcionado no especifica horarios ni lugares de retiro.