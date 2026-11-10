Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2026 - 17:05

Pago del PASE-U por PUNCH este 11 de noviembre: consulte las escuelas incluidas en el calendario

El calendario del PASE-U 2026 incluye a estudiantes de primaria, premedia y media de varios centros educativos para este miércoles 11 de noviembre.

Primer pago del PASE-U

Primer pago del PASE-U

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos incluidos en el cronograma del primer pago del PASE-U 2026 deberán consultar la jornada correspondiente a este miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el listado compartido para la entrega del beneficio mediante la billetera digital PUNCH.

La programación incluye centros educativos de distintos corregimientos de la comarca Ngäbe-Buglé, entre ellos Peña Blanca, Chichica, Sitio Prado, Alto Caballero, Cerro Caña y Umaní.

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¿Qué escuelas están incluidas en el pago del PASE-U del 11 de noviembre?

Los centros educativos que aparecen en el listado proporcionado son:

  • Escuela Alto Ciénega

  • Escuela Bajo Mira

  • Escuela Cerro Miel

  • Escuela Cerro Salitre

  • Escuela Cerro Venado

  • Escuela Guayabal de Peña Blanca

  • Escuela Llano Tugrí

  • Escuela Peña Blanca

  • Escuela Alto Estrella

  • Escuela Cerro Algodón

  • Escuela Cerro Cruz

  • Escuela Chichica

  • Escuela Llano Palma

  • Escuela Portorrica

  • Escuela Tijera

  • IPT Chichica

  • CEBG Sitio Prado

  • Escuela Alto Grillo

  • Escuela Alto Caballero

  • Escuela Alto Saldaña

  • Escuela Cerro Mono

  • Escuela Cerro Mosquito

  • Escuela Guayabal

  • Escuela Cerro Caña

  • Escuela La Meregilda

  • Escuela Las Trancas

  • Centro Educativo Cody Steven

  • CEBG Quebrada Arena

  • Escuela Alto Castillo

  • Escuela Comunidad Tugrí

  • Escuela La Palma

  • Escuela Palma Gira

  • Escuela Quebrada Carrizo

  • Escuela Quebrada de Plata

¿Cómo se realizará el pago del PASE-U?

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La modalidad indicada en la programación es la billetera digital PUNCH, por lo que los beneficiarios deberán verificar las instrucciones oficiales del IFARHU para acceder al desembolso.

Es importante revisar la información correspondiente a cada centro educativo antes de acudir a un punto de atención, ya que el listado proporcionado no especifica horarios ni lugares de retiro.

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