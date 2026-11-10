Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2026 - 16:41

Tiendas del IMA vuelven a atender este miércoles: esperan más de 4,000 personas en San Miguelito

El IMA reanudará la atención en todas sus tiendas permanentes este miércoles 11 de noviembre. En Pan de Azúcar, San Miguelito, esperan más de 4,000 personas.

Tiendas del IMA vuelven a atender este miércoles

Tiendas del IMA vuelven a atender este miércoles

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir de este miércoles 11 de noviembre de 2026, se reanudará la atención al público en todas sus tiendas permanentes, donde los consumidores podrán acudir nuevamente para realizar sus compras.

La medida permitirá retomar las actividades de estos establecimientos, que forman parte de los puntos de atención del IMA a nivel nacional.

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Tienda del IMA en Pan de Azúcar espera más de 4,000 personas

En la tienda permanente ubicada en Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, se espera la asistencia de más de 4,000 personas durante la reanudación de la atención.

El IMA no precisó, en la información proporcionada, los horarios de funcionamiento de las tiendas ni los productos que estarán disponibles para la venta.

Los consumidores interesados en acudir a estos establecimientos deberán consultar los canales oficiales de la institución para conocer los detalles de atención correspondientes a cada ubicación.

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