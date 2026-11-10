Tiendas del IMA vuelven a atender este miércoles: esperan más de 4,000 personas en San Miguelito

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir de este miércoles 11 de noviembre de 2026, se reanudará la atención al público en todas sus tiendas permanentes, donde los consumidores podrán acudir nuevamente para realizar sus compras.

La medida permitirá retomar las actividades de estos establecimientos, que forman parte de los puntos de atención del IMA a nivel nacional.

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Tienda del IMA en Pan de Azúcar espera más de 4,000 personas

A partir de este miércoles 11 de noviembre será reanudada la atención en todas las tiendas permanentes del Instituto de Mercadeo Agropecuario.



En la tienda ubicada en Pan de Azúcar, en San Miguelito, se espera la asistencia de más de 4 mil personas. pic.twitter.com/SNcasQ6LJH — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

En la tienda permanente ubicada en Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, se espera la asistencia de más de 4,000 personas durante la reanudación de la atención.

El IMA no precisó, en la información proporcionada, los horarios de funcionamiento de las tiendas ni los productos que estarán disponibles para la venta.

Los consumidores interesados en acudir a estos establecimientos deberán consultar los canales oficiales de la institución para conocer los detalles de atención correspondientes a cada ubicación.