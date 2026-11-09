Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 15:52

IMA prepara venta de 500 mil jamones en más de 160 comunidades en las Naviferias 2026

El IMA avanza en los preparativos de las Naviferias 2026, que comenzarán durante la primera semana de diciembre y llegarán a más de 160 comunidades.

IMA prepara venta de 500 mil jamones en las Naviferias 2026.

IMA prepara venta de 500 mil jamones en las Naviferias 2026.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que avanza en la organización de las Naviferias 2026, que contemplan la comercialización de 500,000 piezas de jamón picnic y la atención de más de 160 poblaciones de Panamá, con el objetivo de facilitar a las familias el acceso a productos tradicionales de la temporada navideña a precios accesibles.

Como parte de los preparativos, directores y equipos operativos de las regionales de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Colón y Chepo participaron en una jornada de coordinación logística para definir los recursos, el personal y los mecanismos necesarios para desarrollar las ferias en diferentes comunidades del país.

Naviferias 2026 llegarán a 28 comunidades insulares

De acuerdo con el IMA, la planificación contempla una cobertura nacional que incluye 28 comunidades insulares, por lo que la institución trabaja en la distribución de los recursos y medios de transporte necesarios para garantizar el abastecimiento de los puntos de venta.

Durante las reuniones de coordinación se abordaron aspectos como:

  • Distribución del personal entre las distintas regionales.

  • Asignación de equipos de apoyo.

  • Selección de los puntos de venta.

  • Suministro oportuno de mercancía.

  • Transporte de productos y recursos logísticos.

  • Organización de ferias simultáneas en diferentes comunidades.

La institución busca que cada sede cuente con los productos, trabajadores y equipos necesarios para atender a los compradores.

¿Qué productos incluye la caja navideña de B/.15 del IMA?

De acuerdo con la información suministrada por el IMA, cada caja navideña tendrá un precio de B/.15 e incluirá los siguientes productos:

  • 5 libras de arroz
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú
  • Una lata de piña en rodajas o aceite
  • Azúcar
  • Una pieza de jamón 100 % panameño

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