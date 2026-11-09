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Panamá cuenta con su primera Política Nacional de Salud 2026 - 2035

La República de Panamá cuenta por primera vez con una Política Nacional de Salud, a través de la cual se establecen objetivos, prioridades y líneas de acción comunes entre diferentes instituciones para orientar las inversiones públicas y fortalecer la prestación de los servicios de salud a la población. La política integrar el trabajo del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).