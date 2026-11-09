Don Omar en Panamá: fecha de su concierto y cuándo inicia la preventa de boletos

Los fanáticos del género urbano ya tienen una fecha para marcar en el calendario. El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó su presentación en Panamá para el 28 de noviembre de 2027, como parte de su gira internacional The Last King World Tour.

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El intérprete, conocido como el Rey del Reguetón, incluyó a Ciudad de Panamá en el recorrido que realizará por Latinoamérica, donde visitará distintos países para reencontrarse con sus seguidores.

La presentación estará a cargo de ShowPro Panamá, empresa que anunció el espectáculo en territorio nacional. Por el momento, se espera que se divulguen más detalles sobre el recinto, los precios y las localidades disponibles.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para Don Omar?

Los seguidores que deseen tener acceso a la preventa deberán realizar un registro previo en el sitio web oficial del artista, www.donomar.com.

De acuerdo con la información anunciada, el 19 de noviembre de 2026 está prevista la preventa para los conciertos de la gira. Los fanáticos deberán estar atentos a las próximas actualizaciones sobre el proceso de compra.

La boletera y los detalles específicos para la venta de entradas en Panamá están pendientes de confirmación oficial.

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Don Omar agota entradas en varias ciudades de Estados Unidos

La expectativa por el regreso de Don Omar a los escenarios también se refleja en la venta de entradas de su gira por Estados Unidos.

Varias de las presentaciones anunciadas para noviembre de 2026 aparecen con localidades agotadas (sold out), entre ellas:

6 de noviembre: Los Ángeles, California.

8 de noviembre: Phoenix, Arizona.

10 de noviembre: Ontario, California.

11 de noviembre: Las Vegas, Nevada.

13 de noviembre: Salt Lake City, Utah.

Estos resultados reflejan la respuesta del público ante el regreso del artista a los escenarios y la expectativa que genera The Last King World Tour.

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Una trayectoria que marcó el reguetón

William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, es una de las figuras más reconocidas del género urbano. Su álbum debut, The Last Don, fue publicado en 2003 y marcó un punto importante en su carrera musical.

Con éxitos como Danza Kuduro, Dile, Pobre Diabla y Salió el Sol, el cantante consolidó una trayectoria de más de dos décadas y una influencia importante en la expansión internacional del reguetón.

La presentación en Panamá representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de los temas que han acompañado distintas generaciones.