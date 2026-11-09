ATTT anuncia nuevo horario de operativo en el Intercambiador de San Isidro desde este miércoles

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que, a partir del miércoles 11 de noviembre de 2026, se extenderá el horario del operativo de tránsito que se desarrolla en el intercambiador de San Isidro, en dirección a Panamá Norte.
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La institución recomendó a los conductores tomar las previsiones necesarias y planificar sus recorridos al desplazarse por este sector.
“Planifica tu recorrido y toma en cuenta este horario al desplazarte por el sector”, señala el comunicado.