ATTT anuncia nuevo horario de operativo en el Intercambiador de San Isidro desde este miércoles

ATTT anuncia nuevo horario de operativo en el Intercambiador de San Isidro.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció que, a partir del miércoles 11 de noviembre de 2026, se extenderá el horario del operativo de tránsito que se desarrolla en el intercambiador de San Isidro, en dirección a Panamá Norte.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida establece un nuevo horario de 3:00 p.m. a 7:30 p.m., de lunes a viernes, durante los días hábiles.

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La institución recomendó a los conductores tomar las previsiones necesarias y planificar sus recorridos al desplazarse por este sector.

“Planifica tu recorrido y toma en cuenta este horario al desplazarte por el sector”, señala el comunicado.