ATTT: ¿Cuáles son los requisitos de la licencia de conducir para los extranjeros?

Conozca los requisitos que necesitan los extranjeros para obtener su licencia.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establece una serie de requisitos para que los extranjeros residentes en Panamá puedan obtener una licencia de conducir y circular legalmente por las vías del país. El trámite contempla la presentación de documentos migratorios vigentes y la aprobación de las evaluaciones correspondientes.

Contenido de Interés: Sertracen anuncia cambio para obtener y renovar estas licencias de conducir

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¿Qué documentos necesitan los extranjeros para obtener su licencia por primera vez?

Original y copia del carné de migración vigente.

Si cuenta con residencia permanente, debe presentar también su cédula E vigente.

Pasaporte original, de acuerdo con la nacionalidad registrada en el carné de migración.

Certificado de aprobación del curso teórico y práctico de conducción, emitido por un agente autorizado por la ATTT.

Examen de laboratorio que indique el tipo de sangre y factor RH, emitido por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Además, el solicitante deberá realizar las evaluaciones visual, auditiva, teórica y práctica en la sucursal correspondiente.

Para quienes soliciten la categoría D, también se exige un resultado negativo de pruebas de consumo de marihuana y cocaína.

Conozca los requisitos que necesitan los extranjeros para obtener su licencia de conducir. @sertracen

¿Qué pasa si el extranjero ya tiene licencia de su país?

Quienes cuentan con una licencia extranjera vigente pueden solicitar la homologación para obtener una licencia panameña.

Para este procedimiento deben presentar su carné de migración vigente, pasaporte original, licencia extranjera física vigente y una certificación que compruebe la autenticidad y validez del documento.

Esta certificación debe ser emitida por la autoridad correspondiente del país de origen o por su representación diplomática, siguiendo los procedimientos de autenticación establecidos.

¿Los extranjeros pueden solicitar cualquier categoría?

No todos pueden acceder a las mismas categorías. Los extranjeros con estatus migratorio limitado solamente pueden solicitar las categorías A, B y C.

En el caso de los residentes temporales, la vigencia de la licencia dependerá de la fecha de vencimiento de su carné de migración o de un máximo de cuatro años, lo que ocurra primero.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir para extranjeros?

la ATTT establece una tarifa de B/.40.00 en efectivo para los extranjeros que soliciten la licencia por primera vez. El pago debe realizarse en las cajas de la institución ubicadas en las sucursales de SERTRACEN.

Antes de iniciar el trámite, los interesados deben verificar que sus documentos estén vigentes y consultar los requisitos correspondientes a su condición migratoria. Las citas y procedimientos se gestionan a través de SERTRACEN.