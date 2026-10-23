ATTT habilita carril del Metrobús en San Isidro para vehículos particulares: horario y restricciones

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que habilitará el carril interno de la estación de Metro Bus de San Isidro para la circulación de vehículos particulares livianos con dirección hacia Panamá Norte, como parte de las medidas de movilidad implementadas en el sector.

La medida se aplicará en horario de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. y permitirá el tránsito de automóviles livianos por el carril habilitado.

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ATTT: ¿Qué vehículos podrán utilizar el carril interno de San Isidro?

De acuerdo con la ATTT, la habilitación contempla únicamente la circulación de vehículos livianos que se dirijan hacia Panamá Norte.

Los vehículos que no cumplan con estas condiciones no están incluidos en la autorización anunciada.

La @ATTTPanama anunció que habilitará el carril interno de la estación de Metrobús de San Isidro, para el tránsito de vehículos particulares con dirección hacia Panamá Norte, en horario de 3:00 a 6:30 p.m.



La medida sólo contempla el uso para vehículos livianos, y los usuarios… pic.twitter.com/Ri4IW1S3hy — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

¿Dónde deberán abordar los usuarios del Metro Bus?

Durante la aplicación de la medida, los pasajeros del transporte público deberán utilizar la parada externa de la estación de Metro Bus de San Isidro para abordar las unidades.

Los conductores y usuarios deben prestar atención a las indicaciones de las autoridades de tránsito y del personal operativo en el área.

La ATTT no precisó en la información suministrada una fecha de finalización para esta medida.