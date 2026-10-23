ATTT habilita carril del Metrobús en San Isidro para vehículos particulares: horario y restricciones

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que habilitará el carril interno de la estación de Metro Bus de San Isidro para la circulación de vehículos particulares livianos con dirección hacia Panamá Norte, como parte de las medidas de movilidad implementadas en el sector.
Contenido de interés: Sismo en Panamá: Gobierno clasifica viviendas con etiquetas verdes, amarillas y rojas tras terremoto
ATTT: ¿Qué vehículos podrán utilizar el carril interno de San Isidro?
De acuerdo con la ATTT, la habilitación contempla únicamente la circulación de vehículos livianos que se dirijan hacia Panamá Norte.
Los vehículos que no cumplan con estas condiciones no están incluidos en la autorización anunciada.
¿Dónde deberán abordar los usuarios del Metro Bus?
Durante la aplicación de la medida, los pasajeros del transporte público deberán utilizar la parada externa de la estación de Metro Bus de San Isidro para abordar las unidades.
Los conductores y usuarios deben prestar atención a las indicaciones de las autoridades de tránsito y del personal operativo en el área.
La ATTT no precisó en la información suministrada una fecha de finalización para esta medida.