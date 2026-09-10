Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 11:44

ATTT: ¿Cuándo se podrá tramitar la licencia digital en Panamá?

Conductores siguen en la espera de la licencia de conducir digital, pero la ATTT aún no confirma cuándo estará disponible.

En espera de la licencia digital en Panamá

En espera de la licencia digital en Panamá

Telemetro/unsplash

Aunque la entidad ha señalado que el proyecto avanza y que la plataforma tecnológica esta lista todavía falta para completar el proceso legal para ponerla en funcionamiento.

Conoce el costo y requisitos para obtener la licencia digital

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que el costo de la licencia digital costará entre B/. 7.00 y B/. 9.00.

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

  • Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Finalmente, la ATTT no ha confirmado alguna fecha exacta para que los ciudadanos puedan solicitar su licencia digital.

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