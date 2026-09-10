ATTT: ¿Cuándo se podrá tramitar la licencia digital en Panamá?

En espera de la licencia digital en Panamá

La licencia de conducir digital fue anunciada desde 2025 como parte de la modernización de los servicios de transito. Pero hasta la fecha conductores esperan que sea habilitado para poder solicitarla.

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Aunque la entidad ha señalado que el proyecto avanza y que la plataforma tecnológica esta lista todavía falta para completar el proceso legal para ponerla en funcionamiento.

Conoce el costo y requisitos para obtener la licencia digital

@sertracen

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que el costo de la licencia digital costará entre B/. 7.00 y B/. 9.00.

Contar con la licencia de conducir física vigente.

Estar paz y salvo con la ATTT.

Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Finalmente, la ATTT no ha confirmado alguna fecha exacta para que los ciudadanos puedan solicitar su licencia digital.