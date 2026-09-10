Feria de empleo: estas son las empresas que estarán en Empleo 2.0 y cómo registrarse

La Alcaldía de Panamá presentó las primeras 20 empresas que participarán en Empleo 2.0 Powered by Konzerta, iniciativa que busca conectar a miles de personas con oportunidades laborales mediante una feria presencial y otra virtual. La Alcaldía informó que en los próximos días se anunciarán nuevas empresas que se sumarán a la iniciativa.

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¿Cuándo y dónde será la feria de empleo?

La feria presencial de Empleo 2.0 se realizará durante dos días en el Centro de Convenciones Atlapa.

Feria presencial:

15 y 16 de septiembre de 2026

Centro de Convenciones Atlapa

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las empresas participantes estarán disponibles para acercar sus oportunidades laborales a las personas que buscan empleo.

También habrá una feria virtual

@Mupa

Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán una segunda opción. La iniciativa contará con una feria virtual del 14 al 20 de septiembre, con la posibilidad de conocer y aplicar a las vacantes disponibles mediante la plataforma.

Feria virtual: Del 14 al 20 de septiembre de 2026

¿Cómo registrarse en Empleo 2.0?

Las personas interesadas en participar deben realizar previamente su registro en la plataforma habilitada por la Alcaldía de Panamá. El registro se realiza a través de vacantes.mupa.gob.pa.

La iniciativa amplía las opciones para quienes buscan oportunidades laborales, al combinar la atención presencial en Atlapa con una plataforma virtual durante toda la semana. Estas son las primeras empresas participantes

El Fuerte

Alorica

La Onda

Súper 99

Automarket

El Campeón

Madison

Steven’s

Titán

Foundever

J. Cain Logistics

Supercarnes

Credicorp Bank

El Costo

DisaRoca

Athanasiou

Grupo Rey

Melo

Busport

La Alcaldía de Panamá anunció que más empresas serán incorporadas próximamente a Empleo 2.0 Powered by Konzerta.