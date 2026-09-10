Aprueban proyecto de Ley que aumenta de 39 a 41 los circuitos electorales en Panamá

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 700 , que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de los diputados.

La iniciativa recibió seis votos a favor y tres en contra y contempla modificar la distribución actual de los circuitos electorales, manteniendo en 71 el número total de curules de la Asamblea Nacional.

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¿Qué cambiaría con el Proyecto de Ley 700?

La propuesta presentada por el Tribunal Electoral establece un aumento en el número de circuitos electorales, que pasarían de 39 a 41.

De acuerdo con el proyecto, la nueva distribución quedaría de la siguiente manera:

11 circuitos plurinominales , que elegirían en conjunto a 41 diputados .

, que elegirían en conjunto a . 30 circuitos uninominales , que elegirían 30 diputados .

, que elegirían . En total, se mantendrían las 71 curules establecidas en la Constitución Política de Panamá.

Actualmente, el sistema electoral cuenta con 26 circuitos uninominales y 13 plurinominales.

Tribunal Electoral explicó la propuesta

Aprueban en primer debate proyecto sobre reconfiguración de circuitos electorales. pic.twitter.com/ygJlgQVKwz — Tribunal Electoral (@tepanama) September 9, 2026

Durante la discusión en primer debate, los magistrados del Tribunal Electoral Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, acompañados de un equipo técnico, respondieron las consultas formuladas por los diputados de la comisión.

Los miembros de la Comisión de Gobierno que respaldaron la iniciativa señalaron la necesidad de actualizar la configuración de los circuitos electorales con base en la Constitución y en los argumentos expuestos por el Tribunal Electoral.

Proyecto aún debe pasar por el pleno

La aprobación en primer debate no significa que la nueva configuración de circuitos electorales ya esté vigente. El Proyecto de Ley 700 deberá ser discutido ahora por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo y tercer debate. De ser aprobado en esas instancias, posteriormente corresponderá al Órgano Ejecutivo determinar su sanción.

Por el momento, la propuesta plantea una modificación en la distribución territorial de los circuitos, pero mantiene sin cambios el número total de 71 diputados que integran la Asamblea Nacional.