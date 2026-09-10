Jubilados y empresarios se sientan con Mulino: ¿qué pasará ahora con el proyecto de Ley 226?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acordó con representantes de los jubilados y del sector privado iniciar un mecanismo de diálogo para buscar alternativas viables al proyecto de Ley 226, relacionado con los descuentos y beneficios para jubilados y pensionados en Panamá.

El proyecto fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y ahora las partes buscan consensuar una propuesta que tome en cuenta las necesidades de los jubilados de menores recursos, así como la realidad económica de los comercios, farmacias y demás establecimientos alcanzados por la Ley 6 de 1987.

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Tras la reunión sostenida en el Palacio de las Garzas, se acordó realizar un nuevo encuentro, tentativamente el martes 15 de septiembre de 2026, para comenzar a analizar las alternativas al proyecto.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, se reunió este miércoles 9 de septiembre con jubilados y representantes del sector privado, para analizar el proyecto de Ley 226 que amplía los beneficios a jubilados, y se acordó otra reunión la próxima semana para buscar… pic.twitter.com/E4KbB0TzlW — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

En este proceso participarán representantes de los gremios de jubilados y del sector privado, junto con el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia.

Ya existen consensos sobre algunos artículos

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que durante el encuentro el mandatario escuchó las posiciones de los distintos sectores y que ya fueron identificados algunos consensos sobre varios artículos del proyecto.

“El presidente escuchó a cada uno de los participantes de la reunión”, indicó Orillac durante una conferencia de prensa. “El presidente escuchó a cada uno de los participantes de la reunión”, indicó Orillac durante una conferencia de prensa.

El representante de la Cámara de Comercio sostuvo que el objetivo es contribuir a que la decisión presidencial sea la más beneficiosa para los jubilados, pero procurando mantener un equilibrio.

Jubilados esperan cambios favorables

Por su parte, Guillermo Cortés calificó el encuentro como fructífero y señaló que el proyecto de Ley 226 continúa bajo análisis.

El dirigente manifestó su expectativa de que las conversaciones permitan alcanzar un resultado favorable para los jubilados y pensionados y que finalmente se logre un proyecto que beneficie a los adultos mayores del país.

Desde Fedecámaras también destacaron la importancia de escuchar a todas las partes. Su representante señaló que los beneficios para los jubilados deben considerar las condiciones reales de los propietarios de negocios y farmacias.

De esta manera, el proyecto de Ley 226 entra en una nueva etapa de diálogo, mientras el Gobierno, los jubilados y el sector privado buscan alcanzar consensos antes de que el presidente Mulino tome una decisión sobre su sanción o veto.