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Presidente Mulino se reúne con jubilados y empresarios para evaluar proyecto que amplía beneficios

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión en la Presidencia de la República, para analizar una fórmula que permita la implementación del Proyecto de Ley 226, que amplía los beneficios a jubilados y adultos mayores. En esta jornada el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió con representantes de los jubilados y miembros de las cámaras de comercio.