Primera quincena de septiembre: pago a servidores públicos inicia este viernes

Primera quincena a servidores públicos Archivo

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de septiembre de 2026 para los servidores públicos la próxima semana.

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