PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este viernes 11 de septiembre?

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este viernes 11 de septiembre en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.
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IFARHU: ¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U este viernes?
La jornada de entrega contempla a acudientes de los siguientes distritos:
- Alanje
- Boquete
- David
- Dolega
- Gualaca
Los acudientes incluidos en el cronograma deberán acudir al punto de entrega establecido para recibir la tarjeta correspondiente. Ingresa para conocer los colegios que recibirán: ifarhuwebsite.blob.core.