PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este viernes 11 de septiembre?

Pago de PASE-U. IFARHU

Por Noemí Ruíz La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este viernes 11 de septiembre en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.

La jornada se realizará en la Dirección Provincial de Chiriquí, ubicada en los terrenos de la Feria Internacional de David, en la Tarima de Espectáculos.

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Contenido de interés: Proyecto de Ley 491 para jubilados en Panamá: cuánto podrían aumentar las pensiones IFARHU: ¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U este viernes? @CAhorros La jornada de entrega contempla a acudientes de los siguientes distritos: Alanje

Boquete

David

Dolega

Gualaca Los acudientes incluidos en el cronograma deberán acudir al punto de entrega establecido para recibir la tarjeta correspondiente. Ingresa para conocer los colegios que recibirán: ifarhuwebsite.blob.core.