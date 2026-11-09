Alcaldía de Panamá abre inscripciones para el concurso navideño Calles que Brillan 2026: ¿cómo participar?

Alcaldía de Panamá abre inscripciones para el concurso navideño Calles que Brillan 2026.

La Alcaldía de Panamá anunció que ya están abiertas las inscripciones para participar en el concurso navideño Calles que Brillan 2026, una iniciativa que busca promover la creatividad, la unión comunitaria y el espíritu de la Navidad mediante la decoración de calles y barriadas del distrito capital.

El concurso forma parte del Festival Internacional Navideño City of the Stars e invita a los residentes a organizarse con sus vecinos para transformar sus comunidades con luces, adornos y motivos navideños.

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La iniciativa también busca fomentar la participación ciudadana y el trabajo en equipo durante las celebraciones de fin de año.

¿Cómo inscribirse en el concurso Calles que Brillan 2026?

Los residentes interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la Alcaldía de Panamá: https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/.

Para participar, los vecinos deberán organizarse y contar con un mínimo de 10 casas participantes en la decoración de su calle.

¿Qué evaluarán los jurados del concurso Calles que Brillan?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, los jurados tomarán en cuenta los siguientes criterios:

Originalidad: creatividad en los diseños y decoraciones navideñas.

Materiales reciclables: utilización de elementos reutilizables en los adornos.

Unidad vecinal: participación y colaboración de los residentes.

Cantidad mínima de viviendas: al menos 10 casas participantes.