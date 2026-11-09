Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 17:39

Presidente José Raúl Mulino se reúne con jefe militar de Estados Unidos

José Raúl Mulino recibió al general Dan Caine para abordar seguridad regional, proyectos de puertos y gasoducto, y una posible negociación sobre Cuba.

Presidente Mulino

Presidente Mulino, recibió a Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este lunes 9 de noviembre en el Palacio de las Garzas al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, con quien conversó sobre seguridad regional, cooperación económica y proyectos de infraestructura que se desarrollarán en territorio panameño.

Según informó la Presidencia de la República, durante el encuentro ambos abordaron los “avances geopolíticos y de seguridad del hemisferio”, así como el acercamiento económico entre Panamá y Estados Unidos.

Entre los proyectos de interés mencionados durante la reunión figuran iniciativas relacionadas con puertos y un gasoducto, aunque el comunicado oficial no detalló sus características ni los acuerdos alcanzados.

Entre los proyectos de interés mencionados durante la reunión figuran iniciativas relacionadas con puertos y un gasoducto, aunque el comunicado oficial no detalló sus características ni los acuerdos alcanzados.

Mulino propone a Panamá como sede de una negociación entre Cuba y Estados Unidos

Otro de los temas centrales del encuentro fue la situación de Cuba y las relaciones entre la nación caribeña y Estados Unidos.

De acuerdo con la Presidencia, Mulino reiteró la posición de Panamá a favor de una salida pacífica y manifestó su disposición a que el país sirva como sede de eventuales conversaciones entre ambas naciones.

El comunicado oficial señala que el mandatario panameño resaltó la posición de “encontrar una solución pacífica y servir como sede para una negociación entre la nación caribeña y la norteamericana”.

¿Quiénes participaron en la reunión entre Panamá y Estados Unidos?

En el encuentro celebrado en el Palacio de las Garzas también estuvieron presentes:

  • Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá.

  • Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores.

  • Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia.

  • Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública.

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