Presidente José Raúl Mulino se reúne con jefe militar de Estados Unidos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este lunes 9 de noviembre en el Palacio de las Garzas al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, con quien conversó sobre seguridad regional, cooperación económica y proyectos de infraestructura que se desarrollarán en territorio panameño.
Entre los proyectos de interés mencionados durante la reunión figuran iniciativas relacionadas con puertos y un gasoducto, aunque el comunicado oficial no detalló sus características ni los acuerdos alcanzados.
Entre los proyectos de interés mencionados durante la reunión figuran iniciativas relacionadas con puertos y un gasoducto, aunque el comunicado oficial no detalló sus características ni los acuerdos alcanzados.
Mulino propone a Panamá como sede de una negociación entre Cuba y Estados Unidos
Otro de los temas centrales del encuentro fue la situación de Cuba y las relaciones entre la nación caribeña y Estados Unidos.
De acuerdo con la Presidencia, Mulino reiteró la posición de Panamá a favor de una salida pacífica y manifestó su disposición a que el país sirva como sede de eventuales conversaciones entre ambas naciones.
El comunicado oficial señala que el mandatario panameño resaltó la posición de “encontrar una solución pacífica y servir como sede para una negociación entre la nación caribeña y la norteamericana”.
¿Quiénes participaron en la reunión entre Panamá y Estados Unidos?
En el encuentro celebrado en el Palacio de las Garzas también estuvieron presentes:
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Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá.
Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores.
Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia.
Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública.