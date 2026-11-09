Mina El Remance: invierten más de B/.817 mil en saneamiento y tratamiento de agua tras terremoto

MiAmbiente reporta avances en los trabajos de recuperación de la antigua mina El Remance.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que continúan los trabajos de remediación ambiental en la antigua mina El Remance, ubicada en San Francisco de Veraguas, tras el deslave provocado por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre. Las primeras intervenciones incluyen proyectos de saneamiento y tratamiento de agua por B/.817,930.81, además de evaluaciones para estabilizar el terreno afectado.

Las acciones buscan mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades cercanas, fortalecer el abastecimiento de agua tratada y reducir los riesgos ambientales asociados con el desplazamiento de material en la antigua zona minera, abandonada hace 27 años.

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¿Qué trabajos se realizan en las comunidades cercanas a la mina El Remance?

Entre las principales intervenciones destaca la construcción de seis soluciones sanitarias individuales en la comunidad de La Gorda, que incluyen baños y tanques sépticos para reducir la contaminación por aguas negras y residuales domésticas.

Este proyecto representa una inversión de B/.37,930.81, registra un avance del 60 % y se estima que estará terminado en aproximadamente dos semanas.

Adicionalmente, se desarrolla la instalación de cuatro plantas modulares de tratamiento de agua, con una inversión de B/.780,000.00 y un avance del 40 %.

Las plantas beneficiarán a las comunidades de:

La Gorda.

Pato Arriba (Los Llanitos).

Las Mesillas.

Estas instalaciones incorporarán tecnología de electrofloculación, sistemas de filtración y retrolavado, sensores de calidad del agua, equipos de bombeo y almacenamiento, además de mejoras a los tanques existentes.

Según MiAMBIENTE, los sistemas utilizarán procesos electroquímicos que no requieren la dosificación habitual de productos químicos para el tratamiento del agua.

¿Qué revelan los análisis del agua tras el deslave en El Remance?

MiAMBIENTE mantiene la vigilancia de las fuentes hídricas cercanas a la antigua mina mediante sus equipos técnicos y el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Los Canelos.

Hasta la fecha del reporte, se habían realizado 90 actividades de monitoreo y recolección de muestras de agua superficial, subterránea, de pozos, suelos y sedimentos.

De acuerdo con la institución, los análisis de metales efectuados el 19 de octubre en las captaciones que abastecen a las potabilizadoras de San Francisco y Santiago registraron valores dentro de los parámetros de referencia, sin detectar rastros de arsénico u otros contaminantes en las muestras analizadas.

Asimismo, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que sus controles operativos no han identificado condiciones fuera de lo normal en el agua que ingresa a las plantas potabilizadoras ni en la producida.

No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo y las verificaciones como medidas preventivas.

Evalúan obras para evitar nuevos deslizamientos en la antigua mina

El Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), continúa realizando evaluaciones técnicas para determinar las obras de contención y estabilización necesarias en el área afectada.

Las intervenciones previstas buscan reducir el riesgo de nuevos deslizamientos, estabilizar el material desplazado y controlar el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno.

Como medida preventiva, se instaló una malla perimetral de seguridad para restringir el acceso a la zona afectada y disminuir la exposición de las personas a posibles riesgos.

Los trabajos también cuentan con la coordinación del Ministerio de Salud (MINSA), encargado del seguimiento de los aspectos relacionados con la salud pública, mientras que el MICI participa como ente rector de la actividad minera.

Las instituciones continuarán las evaluaciones y las medidas de recuperación ambiental para proteger a las comunidades cercanas a la antigua mina El Remance.