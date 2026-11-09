Panamá establece Política Nacional de Salud 2026-2035 para mejorar servicios

Por primera vez en Panamá , cinco instituciones del sector público contarán con una planificación unificada mediante la Política Nacional de Salud 2026-2035, que establece objetivos, prioridades y líneas de acción comunes para mejorar los servicios de salud y orientar las inversiones del Estado.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, calificó esta iniciativa como un hito histórico, al integrar el trabajo del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

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¿Qué contempla la Política Nacional de Salud 2026-2035?

La nueva política establece una hoja de ruta para coordinar las intervenciones de las cinco instituciones durante los próximos años, mediante:

3 ejes de acción

9 políticas

55 objetivos estratégicos

191 líneas de acción

Boyd Galindo explicó que esta coordinación permitirá orientar las inversiones públicas hacia objetivos concretos, medibles y compartidos, con el propósito de evitar la duplicidad de esfuerzos y utilizar los recursos de manera más eficiente.

Entre las prioridades mencionadas se encuentra avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino, mediante estrategias que permitan dirigir las inversiones, evaluar resultados y trabajar hacia la meta de evitar muertes por esta enfermedad entre las mujeres panameñas.

¿Cómo se elaboró la nueva política de salud en Panamá?

La subdirectora nacional de Planificación de Salud, Itzel Santamaría, detalló que la formulación y validación participativa de la política comenzó entre noviembre y diciembre de 2025.

En este proceso participaron representantes de instituciones públicas, empresas privadas, universidades, entidades de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Posteriormente, entre enero y mayo de 2026, se desarrolló la validación de los mecanismos formales de planificación sectorial, con lo que las cinco instituciones lograron alinear sus instrumentos de planificación con las 191 líneas de acción establecidas.

Como resultado, se elaboraron un documento de planificación sectorial y dos herramientas metodológicas para orientar la formulación de planes estratégicos institucionales y planes operativos.

Instituciones deberán presentar resultados y cumplir indicadores

Santamaría explicó que el decreto ejecutivo que adopta la Política Nacional de Salud también establece la integración de los planes estratégicos institucionales a un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Salud.

Este mecanismo contará con un catálogo de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y evaluar los resultados de las acciones desarrolladas.

La política busca fortalecer la coordinación del sector y promover una gestión presupuestaria basada en resultados, especialmente en áreas como: