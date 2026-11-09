Exalcalde detenido en Panamá por investigación de narcotráfico sigue en papeleta electoral de Ecuador.

El exalcalde de Manta (2009-2014), Jaime Estrada Bonilla, detenido en Panamá en medio de investigaciones estadounidenses de presunto narcotráfico, consta en la papeleta de las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, informó que la institución calificó la candidatura de Estrada y las papeletas ya se están imprimiendo.

"Luego se verá qué procede", dijo al señalar que el CNE solo sabe "por los medios de comunicación que está detenido fuera del país, nada más".

A inicios de mes, Estrada Bonilla, y su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta del correísmo, fueron detenidos en Panamá en una operación internacional donde también se detuvo en Guayaquil a Jacobo Bucaram, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997).

Además, también se arrestó en Guayaquil a otras dos personas: Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.

Los cinco detenidos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, según el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Gobierno estadounidense e Interpol.

El CNE, que tenía previsto revelar este lunes los nombres de los candidatos definitivos calificados, ha aplazado el anuncio para el próximo miércoles, debido a que un candidato suplente falleció en la provincia del Guayas.

"Ha sido ya reemplazado", dijo Cabrera al anotar que tras esperar el tiempo estipulado, el listado quedaría en firme el 11 de noviembre.

El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, así como a los siete integrantes y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los comicios estaban inicialmente previstos para febrero de 2027, pero se adelantaron ante el riesgo de que las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño afectaran al desarrollo normal de la jornada electoral por inundaciones o daños.

En las elecciones de noviembre no participará el movimiento Revolución Ciudadana (RC), el mayor grupo opositor al Gobierno y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El movimiento está suspendido temporalmente por estar inmerso en una investigación judicial relacionada con la financiación de la campaña electoral de las presidenciales de 2023, pero algunos políticos de esa agrupación se han postulado arropados en otros grupos políticos.

En el marco de esa investigación cumple prisión preventiva la excandidata presidencial correísta Luisa González, quien perdió en segunda vuelta ante Noboa en 2023 y 2025, y quien es indagada por un presunto delito de lavado de activos.

González, quien se ha declarado víctima de una "persecución política", está a la espera de una decisión judicial sobre el recurso hábeas corpus presentado por su defensa para afrontar fuera de la cárcel el proceso penal en su contra.

Se prevé que la audiencia de hábeas corpus se reinstale este lunes para definir la situación de González.

FUENTE: EFE