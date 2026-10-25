Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 08:56

Lluvias y tormentas en Panamá: ¿hasta qué hora se mantiene el aviso del IMHPA este domingo?

El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos.

Lluvias y tormentas en Panamá

Lluvias y tormentas en Panamá

Imagen generada con IA

La entidad advierte que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, crecidas repentinas y desbordamientos de ríos, especialmente en áreas vulnerables a la acumulación de agua.

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias en Panamá?

El IMHPA también alerta sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra en sectores donde los suelos presentan altos niveles de saturación debido a las precipitaciones.

Además, las ráfagas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y el desprendimiento de objetos, por lo que se recomienda mantener las medidas de precaución.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas eléctricas

Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la población:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

  • Mantenerse alejada de árboles y estructuras inestables durante las ráfagas de viento.

  • No permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas.

  • Prestar atención a posibles deslizamientos en áreas de ladera.

  • Seguir los avisos oficiales del IMHPA y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente en las comunidades propensas a inundaciones y crecidas repentinas.

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