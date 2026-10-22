Panamá firma acuerdo internacional para combatir la contaminación por plásticos.

Panamá se adhirió a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP), del Foro Económico Mundial, tras la firma de un memorando de entendimiento en el marco de la Reunión Estratégica País que desarrolla el organismo internacional en el país.

La firma del acuerdo se dio entre el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, por parte de Panamá, y el presidente del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi, en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas.

La iniciativa busca poner fin a la contaminación por plásticos y opera con 25 alianzas nacionales en África, Asia y América Latina, que impulsan el cambio para reducir la contaminación en el mundo.

Entre los principales objetivos del memorando de entendimiento está establecer un marco de cooperación entre los participantes para fortalecer y dar continuidad a la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos de Panamá.

También busca promover la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos; impulsar soluciones de economía circular y contribuir a la reducción de la contaminación por plásticos en el país, mediante la coordinación multiactor, el intercambio de conocimientos y experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la identificación de oportunidades de cooperación en los ámbitos nacional, regional y global.