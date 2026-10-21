Foro Económico Mundial reúne en Panamá a líderes de 27 empresas de 17 países

El Foro Económico Mundial (WEF) reúne en Panamá a representantes de 27 empresas de 17 países durante su Reunión de Estrategia País, organizada en colaboración con el Gobierno Nacional. El encuentro contempla conversaciones sobre inversión extranjera, estabilidad económica, logística, energía y comercio, así como un diálogo con el presidente de la República, José Raúl Mulino.

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¿Qué temas se abordarán en la reunión del Foro Económico Mundial en Panamá?

La agenda incluye reuniones de alto nivel entre líderes empresariales y ministros de Estado para analizar las perspectivas económicas del país y las oportunidades de inversión.

Entre los principales temas se encuentran:

Estabilidad macroeconómica y reformas para mejorar el clima de inversión.

Infraestructura energética y desarrollo logístico.

Canal de Panamá, puertos y comercio internacional.

Resiliencia de las cadenas de suministro.

Sostenibilidad, economía circular y soluciones ambientales.

La jefa para América Latina del WEF, Marisol Argueta de Barillas, explicó que las conversaciones también abordarán oportunidades para fortalecer las principales industrias del país. Además, está prevista la firma de un memorando de entendimiento entre el Foro Económico Mundial y el Ministerio de Ambiente.

¿Qué empresas participan en el encuentro internacional?

Según la información divulgada por el Gobierno Nacional, la reunión cuenta con representantes de 27 compañías globales procedentes de 17 países.

Entre los líderes empresariales mencionados figuran:

Toby Rice , presidente y director ejecutivo de EQT Corporation.

Vincent Clerc , director ejecutivo de A.P. Møller-Maersk.

Andrés Gluski , presidente del consejo de administración y director ejecutivo de AES Corporation.

Niclas Mårtensson, director ejecutivo de Stena Line Group.

El programa también contempla un diálogo especial entre el presidente Mulino y directores ejecutivos y presidentes de consejos de administración de compañías internacionales.

Gobierno busca atraer inversión extranjera a Panamá

En representación del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, agradeció al Foro Económico Mundial la celebración del encuentro en Panamá y destacó la conectividad aérea, la infraestructura portuaria, la Zona Libre de Colón y el centro financiero del país.

Por su parte, Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, explicó que el objetivo gubernamental es presentar las oportunidades económicas de Panamá y promover la inversión extranjera directa como fuente de empleo.

La reunión se desarrolla en el contexto de la recuperación nacional tras el terremoto del 9 de octubre. El Gobierno busca aprovechar el encuentro para exponer su visión de desarrollo logístico, energético, digital y comercial ante los representantes empresariales.