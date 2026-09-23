Foro Económico Mundial reunirá en Panamá a líderes globales de energía y logística

Panamá será sede a finales de octubre de 2026 del Country Strategy Meeting Panama , un encuentro del Foro Económico Mundial que reunirá a líderes y altos ejecutivos internacionales para abordar oportunidades relacionadas con energía, innovación, logística e inversión en el país.

El encuentro fue abordado durante una reunión en Nueva York entre el presidente de la República, José Raúl Mulino , y Marisol Argueta de Barillas, directora para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

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¿Qué es el Country Strategy Meeting Panama?

El encuentro busca reunir a representantes de los sectores público y privado para analizar las políticas, prioridades y oportunidades de Panamá como centro del comercio mundial.

El Foro Económico Mundial ya había anunciado durante su reunión anual en Davos 2026 que Ciudad de Panamá recibiría este encuentro en octubre.

Entre los asuntos previstos están el potencial del país como centro de energía diversificada, la innovación y el desarrollo de una logística resiliente. También se abordarán temas relacionados con agua, naturaleza, economía circular y competitividad.

¿Qué líderes empresariales participarán en Panamá?

De acuerdo con la información divulgada tras la reunión, para el encuentro en Panamá han confirmado su participación altos ejecutivos de empresas internacionales, entre ellos:

Andrés Gluski , CEO de AES.

, CEO de AES. Vincent Clerc , CEO de A.P. Møller-Maersk.

, CEO de A.P. Møller-Maersk. Toby Z. Rice , presidente y CEO de EQT Corporation.

, presidente y CEO de EQT Corporation. Niclas Mårtensson, CEO de Stena Line.

La agenda contempla un diálogo de los participantes con el presidente Mulino y miembros de su gabinete.

También está prevista la participación de Alois Zwinggi, presidente y CEO del Foro Económico Mundial.

Energía y logística, entre los temas abordados

Durante el encuentro en Nueva York, Mulino y Argueta conversaron sobre el potencial energético y logístico de Panamá y las oportunidades de inversión vinculadas a estos sectores.

La agenda del encuentro de octubre contempla además discusiones sobre la transformación de los clústeres industriales y portuarios, economía azul y circularidad del plástico.

Panamá forma parte de la Alianza Global de Acción sobre Plástico (GPAP), una iniciativa impulsada por el Foro Económico Mundial.

Mulino recibe invitación para Davos 2027

Durante la reunión, Argueta también extendió al presidente Mulino una invitación para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, prevista para enero de 2027.

Asimismo, abordaron las perspectivas relacionadas con las inversiones previstas por el Canal de Panamá y las oportunidades comerciales vinculadas a la relación de Panamá con el Mercosur.

En el encuentro participaron también el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia.