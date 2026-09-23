Lucy Molinar revela las razones de su renuncia al Ministerio de Educación

La exministra de Educación, Lucy Molinar, explicó durante una entrevista en la edición matutina de Telemetro Reporta los motivos que la llevaron a dejar el cargo, ocupado desde hace un mes por el ministro Ventura Vega.
"Yo renuncié porque soy un ser humano. Cuando empezamos la licitación del internet, se montó una campaña terrible contra mí, una cosa humanamente muy dura, y yo me sentía fuerte. De hecho, vine y les conté: 'Están atacándome porque hay intereses económicos' ", señaló Molinar.
Molinar afirmó que varias iniciativas promovidas durante su administración generaron controversias y reacciones negativas de grupos y figuras políticas, entre ellas:
- El proyecto de internet para las escuelas a un menor costo.
- La compra de computadoras portátiles para estudiantes y docentes.
- Las investigaciones por presuntos títulos falsos de educadores.
Pese a los cuestionamientos, la exministra sostuvo que trabajó en estricto cumplimiento de la ley.
Molinar solicitó una investigación al Ministerio Público
La exministra aseguró que, antes de renunciar, había solicitado una auditoría sobre el proceso de adquisición de computadoras por parte de la entidad.
Añadió que, si la Contraloría General de la República encuentra alguna inconsistencia, estará disponible para rendir declaración.
Durante la entrevista, Molinar también se refirió a las iniciativas desarrolladas para capacitar a los docentes en el uso de la inteligencia artificial y en el manejo de plataformas digitales destinadas al proceso de enseñanza, las cuales, según indicó, cuentan con reconocimiento internacional.