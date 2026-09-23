Lucy Molinar revela las razones de su renuncia al Ministerio de Educación

La exministra de Educación, Lucy Molinar , explicó durante una entrevista en la edición matutina de Telemetro Reporta los motivos que la llevaron a dejar el cargo, ocupado desde hace un mes por el ministro Ventura Vega.

Molinar aseguró que su renuncia respondió a una decisión personal para defender a su familia, luego de considerar que las campañas surgidas en su contra por las reformas impulsadas en la institución y por su aspecto físico habían superado sus límites.

"Yo renuncié porque soy un ser humano. Cuando empezamos la licitación del internet, se montó una campaña terrible contra mí, una cosa humanamente muy dura, y yo me sentía fuerte. De hecho, vine y les conté: 'Están atacándome porque hay intereses económicos' ", señaló Molinar.

"Yo renuncié porque soy un ser humano. Cuando empezamos la licitación del internet, se montó una campaña terrible contra mí, una cosa humanamente muy dura y yo me sentía fuerte. De hecho vine y les conté: Están atacándome porque hay intereses económicos, y yo seguí, nosotros… pic.twitter.com/fnQ5hl0xhU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Molinar afirmó que varias iniciativas promovidas durante su administración generaron controversias y reacciones negativas de grupos y figuras políticas, entre ellas:

El proyecto de internet para las escuelas a un menor costo.

La compra de computadoras portátiles para estudiantes y docentes.

Las investigaciones por presuntos títulos falsos de educadores.

Pese a los cuestionamientos, la exministra sostuvo que trabajó en estricto cumplimiento de la ley.

"Es que yo pedí a la investigación del Ministerio Público y eso obliga a la Contraloría a hacer un áudito. Eso es normal. Lo pedí yo. Escúchenme, si alguien encuentra que ha habido una irregularidad, es que yo misma me pongo en las esposas", @lucymolinarj, exministra de… — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Molinar solicitó una investigación al Ministerio Público

La exministra aseguró que, antes de renunciar, había solicitado una auditoría sobre el proceso de adquisición de computadoras por parte de la entidad.

Añadió que, si la Contraloría General de la República encuentra alguna inconsistencia, estará disponible para rendir declaración.

La exministra de Educación, @lucymolinarj, enumeró algunos de los programas desarrollados bajo su administración, que incluyeron la formación de los docentes que incluye la capacitación en inteligencia artificial, y la planificación para los años siguientes. pic.twitter.com/D7ASzBMYbl — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Durante la entrevista, Molinar también se refirió a las iniciativas desarrolladas para capacitar a los docentes en el uso de la inteligencia artificial y en el manejo de plataformas digitales destinadas al proceso de enseñanza, las cuales, según indicó, cuentan con reconocimiento internacional.