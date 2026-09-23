Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el séptimo show en vivo, ¿quiénes fueron eliminados?

El séptimo show en vivo de Yo Me Llamo All Stars estuvo lleno de sorpresas, emoción y competencia. La presentación de Eminem se ganó la admiración del público y del jurado, lo que le permitió ocupar el primer lugar y asegurar su pase a la gran final.
Tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars
Después del séptimo show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:
- Eminem
- La Lupe
- Camilo Sesto
- Ivy Queen
- Chayanne
- Bob Marley
¿Quiénes fueron eliminados?
Este martes quedaron eliminados los participantes colombianos Chayanne, interpretado por Julián Andrés, y Bob Marley, personificado por Fabio Hernández.
Los cuatro clasificados para la gran final son:
- Eminem
- La Lupe
- Camilo Sesto
- Ivy Queen
Los finalistas se enfrentarán el próximo martes 29 de septiembre, cuando se elegirá al ganador de Yo Me Llamo All Stars en Panamá.