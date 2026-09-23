Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el séptimo show en vivo, ¿quiénes fueron eliminados?

Séptimo show en vivo de Yo Me Llamo 2026.

El séptimo show en vivo de Yo Me Llamo All Stars estuvo lleno de sorpresas, emoción y competencia. La presentación de Eminem se ganó la admiración del público y del jurado, lo que le permitió ocupar el primer lugar y asegurar su pase a la gran final.

La clasificación fue determinante para los participantes que continúan en competencia, especialmente porque el programa llegó a su etapa final.

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Tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del séptimo show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Eminem

La Lupe

Camilo Sesto

Ivy Queen

Chayanne

Bob Marley

¿Quiénes fueron eliminados?

Este martes quedaron eliminados los participantes colombianos Chayanne, interpretado por Julián Andrés, y Bob Marley, personificado por Fabio Hernández.

Los cuatro clasificados para la gran final son:

Eminem

La Lupe

Camilo Sesto

Ivy Queen

Los finalistas se enfrentarán el próximo martes 29 de septiembre, cuando se elegirá al ganador de Yo Me Llamo All Stars en Panamá.