S&P ratifica calificación de Panamá en 'BBB-' y mantiene perspectiva estable

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de Panamá en ‘BBB-’ a largo plazo y ‘A-3’ a corto plazo, tanto en moneda extranjera como local. La agencia también mantuvo la perspectiva estable.

La evaluación de transferencia y convertibilidad de Panamá permanece en ‘AAA’.

¿Por qué S&P mantuvo la perspectiva estable?

La calificadora sustentó su decisión en la continuidad de las políticas económicas y en la reducción proyectada del déficit fiscal para 2026 y 2027, lo que permitiría estabilizar la carga de la deuda y de los intereses.

S&P Global Ratings también reconoció el compromiso y la capacidad de la administración para estabilizar la posición fiscal del país.

Según la agencia, después de la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en 2024, el Gobierno logró cumplir sus metas mediante:

Mayor eficiencia en la recaudación.

Racionalización del gasto público.

Reforma del sistema pensiones de marzo de 2025

S&P proyecta crecimiento económico para Panamá

S&P Global Ratings proyecta que el producto interno bruto (PIB) de Panamá crecerá aproximadamente 4.5 % en 2026, una de las tasas más altas de América Latina.

Para el periodo comprendido entre 2027 y 2029, la agencia estima un crecimiento cercano al 4 %, impulsado principalmente por:

El Canal de Panamá

La construcción privada

El transporte aéreo

El turismo

La agencia también destacó que la disminución de las primas de riesgo permitió a Panamá acceder a los mercados internacionales en febrero de 2026, mediante una operación enmarcada en la estrategia de gestión de pasivos de la República.

"La ratificación de la calificación es resultado de la prudencia y la disciplina financiera del Gobierno Nacional y de una administración eficiente de la deuda pública, orientada a mejorar el perfil de vencimientos y el costo del financiamiento. El objetivo es fortalecer la confianza de los inversionistas y los mercados para acelerar el crecimiento económico y crear empleos bien remunerados para los panameños", afirmó el ministerio.